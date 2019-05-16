СЕГОДНЯ 07:55 2019-05-16T07:55:35+03:00

На два сантиметра «подросла» Обь в районе Нижневартовска. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска по состоянию на 16 мая составляет 718 сантиметров. За сутки уровень воды повысился на два сантиметра.

Ранее гидрологи сообщали, что уровень воды в реке Обь поднимется в рамках средних многолетних значений – 850 сантиметров. На случай паводка все экстренные службы находятся в режиме боевой готовности.

Сотрудники аварийно-спасательной службы города Нижневартовска напоминают гражданам о неукоснительном соблюдении мер безопасности при нахождении вблизи водоемов.

В случае ЧС (в том числе возможных подтоплениях земельных участков) следует звонить по телефону ЕДДС 112.

ИСТОЧНИК KP.RU