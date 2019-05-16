СЕГОДНЯ 07:47 2019-05-16T07:47:36+03:00

В Сургуте раскрыта кража смартфона из припаркованного автомобиля. Фото с сайта pixabay.com

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Крайнюю неосмотрительность проявил владелец дорого телефона, когда оставил его в машине, припаркованной на площади железнодорожного вокзала. Полиции удалось найти вора.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, сотрудниками полиции Сургута установлен подозреваемый в краже. Известно, что 32-летний мужчина, похитил смартфон известной марки из автомобиля заявителя, припаркованного на площади железнодорожного вокзала. Похищенное изъято.

Ещё одна кража была раскрыта в Сургутском районе. Двое 21-летних парней, находясь на территории дачного участка заявителя, похитили 700 килограмм черного лома общей стоимостью 9000 рублей. Ранее подозреваемые привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 38 преступлений, раскрыто 24, из них: убийство, разбой, грабеж, пять краж и четыре преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU