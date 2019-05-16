В Нижневартовске на «зебре» грузовик сбил девушку
Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось накануне днём, 15 мая, Нижневартовске. Девушку в тяжёлом состоянии доставили в больницу.
О сбитом на улице Рабочая рядом с домом №7 пешеходе рассказали очевидцы в группе «ЧП [В] Нижневартовске»в соцсети ВКонтакте.
Груженый песком грузовой автомобиль «Татра» на большой скорости сбил на переходе молодую девушку. Она получила многочисленные травмы, в тяжёлом состоянии её доставили в больницу.
Тот самый грузовик, что сбил девушку. Фото из соцсети Вконтакте
Мать девушки сообщает, что её дочь переходила дорогу, когда была сбита грузовиком.
- Никаких наушников, ни телефона. Просто переходила дорогу на пешеходном.
Хочу поблагодарить человечка, который вызвал «скорую». Огромное Вам человеческое спасибо.
Дочь в реанимации в коме, – сообщает в комментариях Оксана.
Отметим, что водитель пытался оказать ей первую помощь. Медики прибыли в течение 20 минут и в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Полицейские выясняют причину ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU