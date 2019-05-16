СЕГОДНЯ 07:36 2019-05-16T07:38:10+03:00

В Нижневартовске на «зебре» грузовик сбил девушку. Фото из группы "ЧП в Нижневартовске" в соцсети ВКонтакте

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Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось накануне днём, 15 мая, Нижневартовске. Девушку в тяжёлом состоянии доставили в больницу.

О сбитом на улице Рабочая рядом с домом №7 пешеходе рассказали очевидцы в группе «ЧП [В] Нижневартовске»в соцсети ВКонтакте.

Груженый песком грузовой автомобиль «Татра» на большой скорости сбил на переходе молодую девушку. Она получила многочисленные травмы, в тяжёлом состоянии её доставили в больницу.

Тот самый грузовик, что сбил девушку. Фото из соцсети Вконтакте

Мать девушки сообщает, что её дочь переходила дорогу, когда была сбита грузовиком.

- Никаких наушников, ни телефона. Просто переходила дорогу на пешеходном.

Хочу поблагодарить человечка, который вызвал «скорую». Огромное Вам человеческое спасибо.

Дочь в реанимации в коме, – сообщает в комментариях Оксана.

Отметим, что водитель пытался оказать ей первую помощь. Медики прибыли в течение 20 минут и в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Полицейские выясняют причину ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU