2019-05-16T07:38:10+03:00
Происшествия

В Нижневартовске на «зебре» грузовик сбил девушку

Девушка находится в реанимации
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Нижневартовске на «зебре» грузовик сбил девушку. Фото из группы "ЧП в Нижневартовске" в соцсети ВКонтактеВ Нижневартовске на «зебре» грузовик сбил девушку. Фото из группы "ЧП в Нижневартовске" в соцсети ВКонтакте
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось накануне днём, 15 мая, Нижневартовске. Девушку в тяжёлом состоянии доставили в больницу.

О сбитом на улице Рабочая рядом с домом №7 пешеходе рассказали очевидцы в группе «ЧП [В] Нижневартовске»в соцсети ВКонтакте.

Груженый песком грузовой автомобиль «Татра» на большой скорости сбил на переходе молодую девушку. Она получила многочисленные травмы, в тяжёлом состоянии её доставили в больницу.

Тот самый грузовик, что сбил девушку. Фото из соцсети Вконтакте

Тот самый грузовик, что сбил девушку. Фото из соцсети Вконтакте

Мать девушки сообщает, что её дочь переходила дорогу, когда была сбита грузовиком.

- Никаких наушников, ни телефона. Просто переходила дорогу на пешеходном.

Хочу поблагодарить человечка, который вызвал «скорую». Огромное Вам человеческое спасибо.

Дочь в реанимации в коме, – сообщает в комментариях Оксана.

Отметим, что водитель пытался оказать ей первую помощь. Медики прибыли в течение 20 минут и в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Полицейские выясняют причину ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24