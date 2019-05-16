СЕГОДНЯ 07:15 2019-05-16T07:15:15+03:00

Погода в Югре 16 мая: в округ пришло потепление. Фото из группы "Сургут" в соцсети ВКонтакте

В течение дня ветер переменит направление на южный

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В четверг 16 мая в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшие смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный с переходом на юго-восточный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +7,+12 градусов, по восточным районам +1,+6 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер северный с переходом на юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +7,+9 градусов.

В Сургуте ясная без осадков погода. Ветер северо-западный, западный, южный 1-7 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +3, +9 градусов.

В Нижневартовске ясная погода, осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный 2-8 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +3, +7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU