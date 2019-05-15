Задержана банда из Азербайджана за организацию азартных игр в ХМАО
В Сургуте пресечена деятельность этнической организованной преступной группы, занимавшейся организацией и проведением азартных игр. На территории и Сургута и Лангепаса они установили игровые автоматы.
Следователями СКР возбуждено уголовное дело по статье незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой.
По версии следствия, с января 2019 года банда организовала проведение азартных игр с использованием игровых автоматов под видом платежных терминалов, которые размещались в магазинах, кафе и общежитии, находящихся в собственности уроженцев Республики Азербайджан.
Подозреваемые контролировали работу игровых автоматов и мест их расположения, обеспечивали их бесперебойное функционирование, контролировали поступление и расходование денег.
Накануне следователи совместно с сотрудниками полиции в Сургуте и Лангепасе провели обыски в офисных и жилых помещениях, в результате которых пресечена деятельность четырёх подпольных клубов, изъяты игровые автоматы, замаскированные под терминалы для приема платежей. В настоящее время задержаны организатор и участники преступной группы, большинство из которых являются гражданами Республики Азербайджан, в том числе нелегально находившиеся на территории Российской Федерации. Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.
По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и всех лиц, причастных к незаконному игорному бизнесу.
ИСТОЧНИК KP.RU