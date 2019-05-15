На жительницу Сургута без её ведома оформили микрозайм
Женщина узнала о долге после звонков из банка
На жительницу Сургута без её ведома оформили микрозаймФото: Татьяна Коркина
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В дежурную часть полиции Сургута в минувшие сутки обратилась 48-летняя местная жительница, пострадавшая от действий мошенников.
Потерпевшей стали поступать звонки и смс-сообщения от потребительского банка о просроченной задолженности. Сотрудниками полиции установлено, что мошенники, используя персональные данные заявительницы, в интернете оформили на ее имя микрозайм на сумму пять тысяч рублей.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших данное преступление.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU