2019-05-15T09:57:03+03:00
Происшествия

На жительницу Сургута без её ведома оформили микрозайм

Женщина узнала о долге после звонков из банка
Алена Кульмухаметова
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На жительницу Сургута без её ведома оформили микрозаймНа жительницу Сургута без её ведома оформили микрозаймФото: Татьяна Коркина
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В дежурную часть полиции Сургута в минувшие сутки обратилась 48-летняя местная жительница, пострадавшая от действий мошенников.

Потерпевшей стали поступать звонки и смс-сообщения от потребительского банка о просроченной задолженности. Сотрудниками полиции установлено, что мошенники, используя персональные данные заявительницы, в интернете оформили на ее имя микрозайм на сумму пять тысяч рублей.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших данное преступление.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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