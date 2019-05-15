15 Май 09:52 2019-05-15T09:52:51+03:00

Югорчане, не оформившие карту «Мир», останутся без социальных выплат. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

С 1 мая на карты международных платежных систем Visa и MasterCard деньги приходить не будут

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По информации Центра социальных выплат филиала в городе Нижневартовске, с 1 мая социальные выплаты будут перечисляться только на банковские карты одной платёжной системы - «МИР».

Так, пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности; единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком; ежемесячное пособие на ребенка и другие выплаты перечисляются только на карту «Мир».

Перечисление данных выплат на карты международных платежных систем Visa и MasterCard с 1 мая будет не доступно.

Получение ранее оформленных социальных выплат на карты Visa и MasterCard будет производиться до истечения срока их действия, по истечению которого необходимо использовать карты национальной платежной системы «Мир». Переходный период продлится до 1 июля 2020 года.

При подаче заявлений на указанные выше меры социальной поддержки, при использовании платежных карт, необходимо указывать реквизиты только национальной платежной системы «Мир».

ИСТОЧНИК KP.RU