Югорчане, не оформившие карту «Мир», останутся без социальных выплат
По информации Центра социальных выплат филиала в городе Нижневартовске, с 1 мая социальные выплаты будут перечисляться только на банковские карты одной платёжной системы - «МИР».
Так, пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности; единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком; ежемесячное пособие на ребенка и другие выплаты перечисляются только на карту «Мир».
Перечисление данных выплат на карты международных платежных систем Visa и MasterCard с 1 мая будет не доступно.
Получение ранее оформленных социальных выплат на карты Visa и MasterCard будет производиться до истечения срока их действия, по истечению которого необходимо использовать карты национальной платежной системы «Мир». Переходный период продлится до 1 июля 2020 года.
При подаче заявлений на указанные выше меры социальной поддержки, при использовании платежных карт, необходимо указывать реквизиты только национальной платежной системы «Мир».
ИСТОЧНИК KP.RU