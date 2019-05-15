15 Май 09:45 2019-05-15T09:45:40+03:00

В Югре за неделю клещи покусали 40 человек. Фото с сайта pixabay.com

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Самые «злые» кровососы зарегистрированы в Кондинском районе. Там к медикам за неделю обратились 16 человек. Об этом сообщает Роспотребнадзор ХМАО-Югры.

По данным ведомства, на прошлой неделе, зафиксировано 58 обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клеща. За неделю пострадало 40 югорчан.

Наиболее высокие показатели обращаемости населения по поводу нападения клещей отмечаются в Кондинском районе, Пыть-Яхе, Урае и в Сургуте.

Добавим, что с начала 2019 года вакцинацией против клещевого вирусного энцефалита охвачено 56 590 человек, в т. ч. 17788 детей, это 48,5 % от плана вакцинации и ревакцинации всего населения округа, и 53,5% от запланированной вакцинации и ревакцинации детского населения.

В округе природные очаги клещевых инфекций расположены неравномерно: самые активные - в Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе, Нефтеюганске и Нефтеюганском районе, а также в Кондинском, Октябрьском районах. Есть территории, где на текущий момент природные очаги клещевых инфекций не выявлены. Это Белоярский и Березовский районы, Радужный.

ИСТОЧНИК KP.RU