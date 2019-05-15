Из магазинов Ханты-Мансийска изъяли 222 литра алкоголя

15 Май 09:20 2019-05-15T09:20:40+03:00

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В Ханты-Мансийске расположены около 50 торговых точек, реализующих населению алкогольную и спиртосодержащую продукцию. Об этом сообщили в полиции окружной столицы Югры.

Для пресечения нарушений правил торговли алкоголем населению стражи порядка проверили около 40 магазинов и торговых точек. Во время выявлено десять правонарушений, в отношении предпринимателей и продавцов составлены протоколы. Им предстоит уплатить штраф в размере до 50 000 рублей.

Кроме того, по итогам проверки возбуждено одно уголовное дело по факту повторной реализации алкогольной продукции подростку.

Всего за период проведения оперативно-профилактического мероприятия из незаконного оборота было изъято более 222 литров алкогольной продукции на общую сумму более 700 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU