Из магазинов Ханты-Мансийска изъяли 222 литра алкоголя
В Ханты-Мансийске расположены около 50 торговых точек, реализующих населению алкогольную и спиртосодержащую продукцию. Об этом сообщили в полиции окружной столицы Югры.
Для пресечения нарушений правил торговли алкоголем населению стражи порядка проверили около 40 магазинов и торговых точек. Во время выявлено десять правонарушений, в отношении предпринимателей и продавцов составлены протоколы. Им предстоит уплатить штраф в размере до 50 000 рублей.
Кроме того, по итогам проверки возбуждено одно уголовное дело по факту повторной реализации алкогольной продукции подростку.
Всего за период проведения оперативно-профилактического мероприятия из незаконного оборота было изъято более 222 литров алкогольной продукции на общую сумму более 700 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU