15 Май 09:01 2019-05-15T09:01:56+03:00

Пьяный водитель из Югры отправиться на три года в колонию строгого режима. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Мужчина не первый раз совершает правонарушение

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Накануне Лангепасский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 27-летнего местного жителя. Он признан виновным в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Согласно материалам дела, подсудимый, будучи в январе 2016 года осужденным за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в феврале 2019 года вновь сел за руль автомобиля пьяным за руль, но был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU