В Югре стартует международная экологическая акция «Спасти и сохранить»

15 Май 08:57 2019-05-15T08:57:47+03:00

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Официальное открытие международной экологической акции «Спасти и сохранить» состоится 16 мая. В этом году оно пройдёт под девизом «Познавая природу, сохраняй её!»

Старт акции даст межрегиональная научно-практическая конференция «Состояние окружающей среды: факторы, оценка, управление», в которой примут участие представители органов исполнительной власти, нефтегазодобывающих предприятий и ведущих научно-экспертных сообществ Югры и других субъектов Российской Федерации.

Руководитель службы по контролю и надзору в сфере окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Югры Сергей Пикунов рассказал, что в период проведения акции «Спасти и сохранить» пройдёт 30 основных масштабных эколого-просветительских, природоохранных и других мероприятий. В них примут участие представители 50 стран СНГ и дальнего зарубежья и 23 субъектов Российской Федерации.

Муниципалитеты Югры также станут территорией проведения основных программных мероприятий акции. Впервые в этом году в рамках акции «Спасти и сохранить» пройдет театральная эконеделя. Площадками для нее станут Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Нижневартовск и Нягань. Участниками театральной эконедели станут 2,5 тысячи человек самых разных социальных категорий, в том числе дошкольники и их родители. Зрители не только увидят спектакли экологической направленности, но и поучаствуют в тематических играх и викторинах.

Кроме того, в городах и посёлках автономного округа запланировано проведение более 1700 различных мероприятий – экологических уроков, марафонов, трудовых десантов, субботников, спектаклей экологической направленности, в которых примут участие югорчане самых разных возрастов.

ИСТОЧНИК KP.RU