2019-05-15T08:51:58+03:00
Происшествия

Под Няганью насмерть разбился пассажир «ГАЗели»

Причины дорожной аварии выясняются
Алена Кульмухаметова
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Под Няганью насмерть разбился пассажир «ГАЗели». Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыПод Няганью насмерть разбился пассажир «ГАЗели». Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось около 14:00 на 38 километре автодороги «Нягань – Талинка» Октябрьского района 14 мая. Столкнулись «ГАЗель» под управлением 43-летнего водителя и «БМВ» под управлением 27-летнего водителя.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в результате дорожно-транспортного происшествия, 58-летний пассажир грузового автомобиля «ГАЗель» от полученных телесных повреждений скончался на месте, а водитель данного автомобиля с телесными повреждениями доставлен в больницу.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб и двое получили травмы, в том числе один несовершеннолетний. Задержано пять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, четверо – за отказ от медицинского освидетельствования и один – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. 41 водитель привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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