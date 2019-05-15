15 Май 08:40 2019-05-15T08:40:41+03:00

Уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска снизился на два сантиметра. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска по состоянию на 15 мая составляет 716 сантиметров. За сутки уровень воды снизился на два сантиметра.

Снижение уровня воды в реке, возможно, связано с похолоданием. При этом все экстренные службы находятся в режиме боевой готовности.

Сотрудники аварийно-спасательной службы города Нижневартовска напоминают гражданам о неукоснительном соблюдении мер безопасности при нахождении вблизи водоемов.

В случае ЧС (в том числе возможных подтоплениях земельных участков) следует звонить по телефону ЕДДС 112.

Добавим, что гидрологи прогнозируют максимальный уровень подъёма воды в реке до отметки 850 сантиметров, что находится в рамках средних значений.

ИСТОЧНИК KP.RU