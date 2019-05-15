Уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска снизился на два сантиметра
По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска по состоянию на 15 мая составляет 716 сантиметров. За сутки уровень воды снизился на два сантиметра.
Снижение уровня воды в реке, возможно, связано с похолоданием. При этом все экстренные службы находятся в режиме боевой готовности.
Сотрудники аварийно-спасательной службы города Нижневартовска напоминают гражданам о неукоснительном соблюдении мер безопасности при нахождении вблизи водоемов.
В случае ЧС (в том числе возможных подтоплениях земельных участков) следует звонить по телефону ЕДДС 112.
Добавим, что гидрологи прогнозируют максимальный уровень подъёма воды в реке до отметки 850 сантиметров, что находится в рамках средних значений.
ИСТОЧНИК KP.RU