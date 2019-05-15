2019-05-15T08:01:24+03:00
Общество

В Югре прошли проверки пассажирских автобусов

Не все оказались готовы к перевозкам
Алена Кульмухаметова
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В Югре прошли проверки пассажирских автобусов. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыВ Югре прошли проверки пассажирских автобусов. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Нарушения правил дорожного движения среди водителей автобусов выявили сотрудники Госавтоинспекции Югры. Все они будут привлечены к отвественности.

Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, инспекторы города Лангепас, Нижневартовского и Октябрьского районов, для принятия профилактических мер по обеспечению безопасности при перевозке пассажиров автобусами, выявления и пресечения правонарушений и преступлений различной направленности, были проведены проверки пассажироперевозящего автотранспорта, участвующего в межрегиональном и межмуниципальном сообщении.

В ходе проведения специального мероприятия были выявлены факты нарушений ПДД РФ, по которым водители автобусов привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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