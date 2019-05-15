В Югре прошли проверки пассажирских автобусов
Нарушения правил дорожного движения среди водителей автобусов выявили сотрудники Госавтоинспекции Югры. Все они будут привлечены к отвественности.
Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, инспекторы города Лангепас, Нижневартовского и Октябрьского районов, для принятия профилактических мер по обеспечению безопасности при перевозке пассажиров автобусами, выявления и пресечения правонарушений и преступлений различной направленности, были проведены проверки пассажироперевозящего автотранспорта, участвующего в межрегиональном и межмуниципальном сообщении.
В ходе проведения специального мероприятия были выявлены факты нарушений ПДД РФ, по которым водители автобусов привлечены к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU