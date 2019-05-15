2019-05-15T07:56:00+03:00
Происшествия

Сургутянина судят за 20 срубленных сосен

Мужчине грозит срок и возмещение ущерба
Алена Кульмухаметова
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Сургутянина судят за 20 срубленных сосен. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыСургутянина судят за 20 срубленных сосен. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Нанёс ущерб государству, срубив 20 сосен, житель Сургутского района. За самовольство ему придётся ответить в суде.

Накануне прокуратура Сургутского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений.

По версии следствия, злоумышленник в ноябре 2018 года, находясь на территории Сытоминского участкового лесничества в Сургутском районе, срубил 20 деревьев породы «сосна», чем причинил ущерб природным ресурсам Российской Федерации на сумму свыше 30 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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