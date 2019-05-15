2019-05-15T07:40:38+03:00
Общество

Кражи и пьяная езда зарегистрированы в Югре в минувшие сутки

Злоумышленники уже были судимы
Алена Кульмухаметова
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Кражи и пьяная езда зарегистрированы в Югре в минувшие суткиКражи и пьяная езда зарегистрированы в Югре в минувшие суткиФото: Татьяна Коркина
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Обокрасть магазин решил житель Нижневартовска. Ему это удалось, но уголовника быстро задержали.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, в Нижневартовске 31-летний мужчина, находясь в магазине по улице 60 лет Октября, похитил товар на общую сумму более 2500 рублей. Подозреваемый ранее судим. Возбуждено уголовное дело.

А в Советском районе 42-летний мужчина, будучи лишенный прав на управление автомобилем, вновь был задержан пьяным за рулём. Нарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 69 преступлений, раскрыто 43, из них: три мошенничества, десять преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и пять краж, в том числе две квартирные. Раскрыты 10 ранее зарегистрированных преступлений, из них: факт причинения телесных повреждений, пять фактов фальшивомонетничества и четыре кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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