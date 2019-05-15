15 Май 07:23 2019-05-15T07:23:08+03:00

Погода в Югре 15 мая: снег с дождём и пасмурно Фото: Татьяна Коркина

Потепления пока не ожидается

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В среду 15 мая в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре переменная облачность. Местами небольшие смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный с переходом на юго-восточный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днём +7,+12 градусов, по восточным районам +1,+6 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер северный с переходом на юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +7,+9 ºС.

В Сургуте облачная погода и без осадков. Ветер северный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -3, +1 градусов.

В Нижневартовске преимущественно облачная погода, без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -3,+3 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU