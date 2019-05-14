14 Май 15:56 2019-05-14T15:56:20+03:00

Работники из Берёзово получили зарплату после вмешательства прокуратуры. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Прокуратура Березовского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в части своевременной выплаты заработной платы работникам муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства из Березово ХМАО.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, предприятие не выплачивало зарплату 91 работнику за март 2019 года. Сумма задолженности составила более 1,5 миллионов рублей.

Для восстановления нарушенных трудовых прав граждан прокурор района внес на имя директора предприятия представление, которое рассмотрено и удовлетворено, задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU