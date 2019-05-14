В детские сады Сургута в новом учебном году пойдут семь тысяч малышей
Места в детсадах увеличиваются
В детские сады Сургута в новом учебном году пойдут семь тысяч малышей. Фото с сайта администрации города Сургут
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Больше семи тысяч юных сургутян пойдут в детские сады в следующем учебном году. Об этом сообщает администрация города Сургут.
Полностью закрыть потребность для ребят с 3 до 7 лет удалось благодаря перепрофилированию городских дошкольных учреждений.
Реорганизация пространства и открытие в ближайшее время второго корпуса детского сада «Огонек» в 20А микрорайоне полностью обеспечат местами ребятишек с двух до трёх лет. А также увеличат количество мест для малышей с полутора до двух лет, для детей с ОВЗ. Запланировано открытие дополнительно 14 групп кратковременного пребывания для детей от одного до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU