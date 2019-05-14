14 Май 15:43 2019-05-14T15:43:43+03:00

В детские сады Сургута в новом учебном году пойдут семь тысяч малышей. Фото с сайта администрации города Сургут

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Больше семи тысяч юных сургутян пойдут в детские сады в следующем учебном году. Об этом сообщает администрация города Сургут.

Полностью закрыть потребность для ребят с 3 до 7 лет удалось благодаря перепрофилированию городских дошкольных учреждений.

Реорганизация пространства и открытие в ближайшее время второго корпуса детского сада «Огонек» в 20А микрорайоне полностью обеспечат местами ребятишек с двух до трёх лет. А также увеличат количество мест для малышей с полутора до двух лет, для детей с ОВЗ. Запланировано открытие дополнительно 14 групп кратковременного пребывания для детей от одного до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU