14 Май 15:35 2019-05-14T15:35:38+03:00

Югорчанин во второй раз угнал автомобиль. Фото с сайта pixabay.com

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Угнал автомобиль, будучи сильно пьяный и ранее судимый житель Белоярского района. Преступление произошло в апреле текущего года.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в апреле текущего года сотрудниками дорожно-патрульной службы был задержан водитель, управляющий автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как выяснили в дальнейшем полицейские, белоярец неправомерно завладел автомобилем, принадлежащим одной из организаций города. Со слов нарушителя, вечером, вместе с товарищем на территории СТО он распивал спиртные напитки. Далее он решил сходить в магазин за сигаретами. Выйдя на улицу к парковке СТО, молодой человек увидел автомобиль отечественного производства с ключом в замке зажигания. Воспользовавшись ситуацией, он неправомерно завладел машиной и совершил движение в сторону продуктового магазина, где и был изобличен сотрудниками полиции.

В момент совершения преступления последний находился в состоянии алкогольного опьянения. При проведении проверки полицейские установили, что молодой человек в течение года уже был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Фигуранту дела предъявлено обвинение в совершении преступлений «Угон» и «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

ИСТОЧНИК KP.RU