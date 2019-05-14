В Югре пройдут XVIII Кирилло-Мефодиевские образовательные Чтения

14 Май 15:12 2019-05-14T15:12:54+03:00

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В рамках празднования Дня славянской письменности и культуры в Ханты-Мансийске завтра, 15 мая, состоятся XVIII Кирилло-Мефодиевские образовательные Чтения - «XXI век: уроки «Домостроя» и современная семья». В этом году чтения посвящены Году Семьи в Югре и Международному году языков коренных народов.

В большом зале КТЦ «Югра-Классик» участники конференции обсудят такие важные духовно-нравственные темы: «Домострой» как памятник русской литературы XVI века, сборник правил, советов и наставлений о социальном устройстве по всем направлениям жизни человека и семьи», «Семейные традиции как важнейший механизм сбережения языка, культуры народа, исторической памяти, передачи базовых социокультурных ценностей нашего Отечества», а также «Роль отца в традиционном воспитании детей».

В рамках секций и круглых столов участники обсудят проблемные вопросы по следующим направлениям: «Русский язык как фактор, объединяющий народы», «Отец. Отцовство. Отечество», «Родословная семьи – основа формирования семейной истории народов России» и «О ценности штампа в паспорте: через традиции «Домостроя» к современности» и другие.

Кроме того, в рамках чтений, будут организованы мастер-классы и кинолектории.

ИСТОЧНИК KP.RU