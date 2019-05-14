В Сургуте с наркотиками задержан житель Узбекистана
Прокурор Сургута утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего уроженца Республики Узбекистан. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору.
По информации прокуратуры ХМАО-Югры, обвиняемый, ради получения прибыли от незаконного сбыта наркотиков на территории
Сургута, через «закладки» купил партию «синтетики», которую планировал расфасовать для последующей реализации и незаконного сбыта.
Свои преступные намерения наркосбытчик до конца довести не смог, так как был задержан сотрудниками полиции и был заключен под стражу. Из незаконного оборота изъят 81 грамм наркотических средств.
За совершенное деяние предусмотрено максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU