14 Май 14:55 2019-05-14T14:55:24+03:00

В Сургуте с наркотиками задержан житель Узбекистана. Фото с сайта pixabay.com

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы

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Прокурор Сургута утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего уроженца Республики Узбекистан. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, обвиняемый, ради получения прибыли от незаконного сбыта наркотиков на территории

Сургута, через «закладки» купил партию «синтетики», которую планировал расфасовать для последующей реализации и незаконного сбыта.

Свои преступные намерения наркосбытчик до конца довести не смог, так как был задержан сотрудниками полиции и был заключен под стражу. Из незаконного оборота изъят 81 грамм наркотических средств.

За совершенное деяние предусмотрено максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU