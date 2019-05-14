14 Май 14:47 2019-05-14T14:47:26+03:00

В Нижневартовске начались работы по реконструкции сквера Строителей. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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В Нижневартовске возобновились работы по реконструкции сквера Строителей. Он расположен на пересечении улиц Мира и Нефтяников.

По информации администрации города, первый этап подрядчик провел в конце прошлого лета. Сейчас начался основной и самый трудоемкий процесс – возведение архитектурных элементов и дальнейшее благоустройство.

Как рассказал заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города Виктор Ситников, проект включает более 11 объектов. В настоящее время подрядчик приступил к центральным фигурам территории: солнечным часам, которые будут расположены на площади Времени, к оформлению мест для галерей под открытым небом и мест отдыха.

Входы на территорию сквера Строителей украшают арки неправильной формы. Зимой здесь планируется установить ель и проводить новогодние мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU