В Нижневартовске начались работы по реконструкции сквера Строителей
В Нижневартовске возобновились работы по реконструкции сквера Строителей. Он расположен на пересечении улиц Мира и Нефтяников.
По информации администрации города, первый этап подрядчик провел в конце прошлого лета. Сейчас начался основной и самый трудоемкий процесс – возведение архитектурных элементов и дальнейшее благоустройство.
Как рассказал заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города Виктор Ситников, проект включает более 11 объектов. В настоящее время подрядчик приступил к центральным фигурам территории: солнечным часам, которые будут расположены на площади Времени, к оформлению мест для галерей под открытым небом и мест отдыха.
Входы на территорию сквера Строителей украшают арки неправильной формы. Зимой здесь планируется установить ель и проводить новогодние мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU