Житель Лангепаса авансом перечислил за картинку автомобиля 70 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:35 2019-05-14T14:35:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Покупка автомобиля надолго запомнится жителю Лангепаса. Мужчина перевёл аванс мошеннику.

Накануне мужчина обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Ранее 40-летний житель Лангепаса обнаружил на популярном сайте информацию о продаже автомобиля. Он созвонился с продавцом и узнал, что требуется внести аванс иначе авто уйдёт другому покупателю.

Покупатель перечислил 70 тысяч рублей продавцу и направился в Ханты-Мансийск, где согласно объявлению должна находиться машина. По пути мужчина попросил сообщить регистрационный и идентификационный номер авто, чтобы проверить информацию о транспортном средстве, благодаря чему смог узнать, что такого автомобиля не существует.

Пострадавший потребовал от злоумышленника возврата залога, но в ответ получил только смс с благодарностью за переведенные деньги. Мужчине пришлось вернуться в Лангепас и обратиться в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU