2019-05-14T14:00:51+03:00
Происшествия

В Сургуте по горячим следам раскрыт угон «ВАЗа»

Мужчина решил прокатиться по ночному городу
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте по горячим следам раскрыт угон «ВАЗа»В Сургуте по горячим следам раскрыт угон «ВАЗа»Фото: Татьяна Коркина
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Накануне ночью в дежурную часть Сургута поступило сообщение от сургутянина об угоне автомобиля. Машину нашли в течение нескольких часов.

Выяснилось, что ночью неизвестный около одного из домов по улице Геодезистов совершил угон автомашины «ВАЗ».

Оперативники установили и задержали 27-летнего подозреваемого. Злоумышленник пояснил, что проходя мимо, увидел припаркованный автомобиль с ключами в замке зажигания и решил прокатиться по ночному городу.

В отношении молодого мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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