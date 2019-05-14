СЕГОДНЯ 13:59 2019-05-14T14:00:51+03:00

В Сургуте по горячим следам раскрыт угон «ВАЗа» Фото: Татьяна Коркина

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Накануне ночью в дежурную часть Сургута поступило сообщение от сургутянина об угоне автомобиля. Машину нашли в течение нескольких часов.

Выяснилось, что ночью неизвестный около одного из домов по улице Геодезистов совершил угон автомашины «ВАЗ».

Оперативники установили и задержали 27-летнего подозреваемого. Злоумышленник пояснил, что проходя мимо, увидел припаркованный автомобиль с ключами в замке зажигания и решил прокатиться по ночному городу.

В отношении молодого мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU