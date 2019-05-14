В Югре вакантна должность директора департамента культуры

СЕГОДНЯ 13:48 2019-05-14T13:48:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре продолжается приём документов от кандидатов на должность директора департамента культуры. Сбор заявок продлится до 15 мая включительно.

Напомним, основой процедуры отбора кандидатов на руководящую должность органа исполнительной власти является оценка профессиональных качеств и квалификации кандидатов.

Кандидатам предстоит пройти несколько ступеней отбора: проверку соответствия формальным квалификационным требованиям; тестирование на предмет управленческих качеств; общественную и экспертную оценку с участием профессиональных сообществ и общественности.

Информация о порядке проведения отбора, перечне документов, необходимых для участия в отборе, а также место и время приема документов размещены на сайте департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU