СЕГОДНЯ 13:32 2019-05-14T13:32:16+03:00

В Югре за сутки украли три велосипеда Фото: Татьяна Коркина

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За сутки в Югре зафиксировано три факта хищения велосипедов. С заявлениями о краже обратились жители Белоярского и Нижневартовского районов, а также Ханты-Мансийска. Общий материальный ущерб составил более 38 тысяч рублей.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, во всех случаях велосипеды были похищены, так как были оставлены потерпевшими без присмотра, а также без специальных противоугонных замков.

По всем фактам полицейскими проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Оперативными сотрудниками принимаются меры к задержанию подозреваемых.

Отметим, что кражи великов совершаются ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU