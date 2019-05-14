2019-05-14T11:54:45+03:00
Происшествия

Приоделся на деньги пенсионера ушлый житель Мегиона

Банковскую карту ему дал сам заявитель
Алена Кульмухаметова
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Приоделся на деньги пенсионера ушлый житель МегионаПриоделся на деньги пенсионера ушлый житель МегионаФото: Татьяна Коркина
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В дежурную часть полиции Мегиона обратился 43-летний местный житель с заявлением о краже банковской карты. Мужчина рассказал, что накануне у него в гостях был сосед по подъезду. Вместе они отмечали майские праздники.

Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 24-летний мегионец. Как выяснилось в тот день заявитель сам передал подозреваемому свою банковскую карту и назвал пин-код. Молодой человек несколько раз ходил в магазин за продуктами к праздничному столу, расплачивался картой заявителя и за это время узнал, что на банковском счёте имеется крупная сумма.

Вернувшись к себе домой, молодой человек понял, что банковская карта осталась в его распоряжении. Тогда в разных банкоматах города он снял все деньги с карты соседа, которую впоследствие выбросил на улице. Затем молодой человек вызвал такси и отправился в торговый центр города Нижневартовска. Большую часть денег злоумышленник потратил на покупку спортивной одежды, обуви, футболок известной торговой марки, нового телефона и продуктов питания. Часть средств он одолжил знакомому. Общая сумма похищенных средств составила 61 000 рублей.

В отделе полиции нарушитель закона дал признательные показания. Вещи, купленные им на похищенные деньги, изъяты.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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