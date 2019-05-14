СЕГОДНЯ 11:44 2019-05-14T11:44:25+03:00

Акция «Торжественная выписка» состоится во всех роддомах Югры. Фото с сайта департамента здравоохранения Югры

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Во всех родильных отделениях Ханты-Мансийского автономного округа завтра, 15 мая, состоится акция «Торжественная выписка». Она пройдет в период проведения Семейной недели, приуроченной к Международному дню семьи.

По информации департамента здравоохранения ХМАО-Югры, в этот день мамочек с малышами при выписке из медорганизаций поздравят волонтеры-медики, главные врачи и заведующие родильных отделений. Всем будут вручены подарки - презентационный материл в виде сказок и классических музыкальных произведений «Сладких снов, малыш!».

На флеш-носителе, оформленной в иллюстрированную упаковку, восемь сказок и семь классических музыкальных произведений известных композиторов 17-18 веков, гармонично подобранных под настроение сказочных историй.

В качестве исполнителя была приглашена известная в регионе детская писательница Наталья Пивоварчик, которая предоставила для записи свои произведения из книги «Сказки медвежонка Степана».

Произведения записаны не профессиональными актерами, а обычными неравнодушными жителями нашего региона. Герои сказок говорят голосами журналистов Ивана Белоусова и Галины Захаровой, а также школьников – 14-летней Виктории Картавцевой и 10-летнего Алексея Устюжанина.

ИСТОЧНИК KP.RU