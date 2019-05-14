2019-05-14T11:44:25+03:00
Общество

Акция «Торжественная выписка» состоится во всех роддомах Югры

Мамочек с малышами при выписке поздравят волонтеры-медики
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Акция «Торжественная выписка» состоится во всех роддомах Югры. Фото с сайта департамента здравоохранения ЮгрыАкция «Торжественная выписка» состоится во всех роддомах Югры. Фото с сайта департамента здравоохранения Югры
Изменить размер текста:

Во всех родильных отделениях Ханты-Мансийского автономного округа завтра, 15 мая, состоится акция «Торжественная выписка». Она пройдет в период проведения Семейной недели, приуроченной к Международному дню семьи.

По информации департамента здравоохранения ХМАО-Югры, в этот день мамочек с малышами при выписке из медорганизаций поздравят волонтеры-медики, главные врачи и заведующие родильных отделений. Всем будут вручены подарки - презентационный материл в виде сказок и классических музыкальных произведений «Сладких снов, малыш!».

На флеш-носителе, оформленной в иллюстрированную упаковку, восемь сказок и семь классических музыкальных произведений известных композиторов 17-18 веков, гармонично подобранных под настроение сказочных историй.

В качестве исполнителя была приглашена известная в регионе детская писательница Наталья Пивоварчик, которая предоставила для записи свои произведения из книги «Сказки медвежонка Степана».

Произведения записаны не профессиональными актерами, а обычными неравнодушными жителями нашего региона. Герои сказок говорят голосами журналистов Ивана Белоусова и Галины Захаровой, а также школьников – 14-летней Виктории Картавцевой и 10-летнего Алексея Устюжанина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сургуте с наркотиками задержан житель Узбекистана
В Нижневартовске начались работы по реконструкции сквера Строителей
Житель Лангепаса авансом перечислил за картинку автомобиля 70 тысяч рублей
В Сургуте по горячим следам раскрыт угон «ВАЗа»
В Югре вакантна должность директора департамента культуры
В Югре за сутки украли три велосипеда
Под Нижневартовском медведь задрал лося
Приоделся на деньги пенсионера ушлый житель Мегиона
Воспитанники столярной мастерской в мультике расскажут об истории Ханты-Мансийска
Югорский лыжный марафон в тройке лучших марафонов России
В Ханты-Мансийске в седьмой состоялся автопробег
Под Сургутом в придорожном кафе прогремел взрыв
В Ханты-Мансийске развернулась ярмарка тюменских производителей
В Лангепасе разъярённая женщина зарезала сожителя
Житель Лангепаса задержан с партией наркотиков
Следователи Югорска выясняют причину зверского убийства на парковке
В Югре началась навигация
Две квартирные кражи раскрыли полицейские Югры в минувшие сутки
В ХМАО водитель «Форда» сбил подростка и въехал в дом, где пострадала пенсионерка
Погода в Югре 14 мая: снег с дождём и холодный ветер