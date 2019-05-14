СЕГОДНЯ 11:25 2019-05-14T11:25:06+03:00

Воспитанники столярной мастерской в мультике расскажут об истории Ханты-Мансийска. Фото с сайта городской администрации

Изменить размер текста: A A

К процессу воплощения инициатив в рамках конкурса инициативного бюджетирования «Мы планируем бюджет вместе!» будут подключены и самые маленькие жители Ханты-Мансийска.

Так, юные воспитанники столярной мастерской «Стружка» примут участие в создании мультипликационного фильма, в котром глазами детей будет описана история окружного центра. Проект «Мультистория 900-летия Югры. Ханты-Мансийск» одобрен для воплощения в рамках муниципальной программы «Развитие средств массовых коммуникаций города Ханты-Мансийска».

Всего в столице Югры планируется реализовать 12 проектов, которые были предложены хантымансийцами и организациями, ведущими свою деятельность в муниципалитете.

Добавим, что конкурс инициативного бюджетирования «Мы планируем бюджет вместе!» в столице Югры реализуется второй год. По его итогам одобрение комиссии получили проекты, направленные на сохранение памяти об исторических вехах развития города, улучшение инфраструктуры города и дворовых пространств, помимо этого, горожане предлагают организовать скейт-парк, фестиваль скандинавской ходьбы и семейные спортивные состязания. Они включены в состав муниципальных программ, и будут реализованы в течение года.

ИСТОЧНИК KP.RU