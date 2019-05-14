Югорский лыжный марафон в тройке лучших марафонов России

СЕГОДНЯ 10:53 2019-05-14T10:53:10+03:00

По приросту финишеров в сравнении с 2018 годом он уступает только Демино

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Подведены итоги лыжного марафонского сезона 2018/2019. По количеству финишировавших на дистанции 50 километров Югорский лыжный марафон, который в этом году прошел в Ханты-Мансийске в седьмой раз, занял третью позицию в рейтинге самых массовых марафонов России. В него вошли 150 лыжных марафонов, проходящих на территории нашей страны.

Как сообщает «ЮграМегаСпорт», самым массовым из российских марафонов является Деминский лыжный марафон, в 2,5 раза превышающий по количеству финишировавших на «полтиннике» своего ближайшего преследователя — Мурманский лыжный марафон. Югорский лыжный марафон с 702 финишерами «полтинника» замыкает тройку лидеров.

Кстати, лыжный марафон в Ханты-Мансийске также является одним из самых динамично развивающихся в стране. По приросту финишеров в сравнении с 2018 годом он уступает только Демино.

Стоит отметить, что количество и география участников Югорского лыжного марафона неизменно растет.

ИСТОЧНИК KP.RU