В Ханты-Мансийске в седьмой состоялся автопробег

СЕГОДНЯ 09:59 2019-05-14T09:59:58+03:00

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В День Победы состоялся очередной автопробег, организованный сообществом «Drive 2 Ханты-Мансийск и северные города». Акция проходит семь лет подряд, и в этом году собрала более 100 авто и мотолюбителей.

- Воспитание в людях патриотизма и напоминание о том, что жить под чистым небом это счастье - вот главная цель нашего автомобильного пробега, - рассказывает один из организаторов мероприятия Ольга Савельева. - Наблюдая как в прошлом году участники пробега рассказывали своим детям о технике и войсках парада, возлагают вместе цветы на мемориал в Парке Победы, а после этого едут семьями в колонне нашего пробега, в автомобилях с развевающимися флагами - невольно понимаешь, что все это не зря.

Традиционная фигура, в этом году это надпись - «звезда 74», была построена за рекордное время: 45 минут и состояла из 50 автомобилей и 13 мотоциклов. Также во время построения надписи участников автопробега ждала «полевая кухня» и музыкальное сопровождение.

ИСТОЧНИК KP.RU