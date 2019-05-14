Под Сургутом в придорожном кафе прогремел взрыв
В соцсетях появилась информация о взрыве в придорожном кафе по Сургутом. Одна из версий – взрыв газа.
По информации МЧС России по ХМАО-Югре, в понедельник около 12 часов дня в кафе «Добрыня», расположенном на выезде из Лянтора по направлению на Сургут произошел взрыв. При взрыве пострадал один человек. Он находится в больнице. Как стало известно журналистам СТВ,
- Инцидент произошел в помещении шашлычной, которая пристроена к кафе, сообщает «СТВ».
Известно, что в кафе висел титан, который из-за неисправностей взорвался. От взрыва пристрой и дворовые постройки практически полностью разрушены.
Сургутяне к происшествию отнеслись с сарказмом: «шашлык-бомба», «шаурма-огонь» - пишут пользователи соцсетей.
ИСТОЧНИК KP.RU