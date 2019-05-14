В Ханты-Мансийске развернулась ярмарка тюменских производителей

СЕГОДНЯ 09:46 2019-05-14T09:46:22+03:00

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Ярмарка тюменских товаропроизводителей на прилегающей территории к универсальному розничному рынку в Ханты-Мансийске развернётся 17 и 18 мая.

Жителям города будут предложены в широком ассортименте молочная, мясная и рыбная продукция, яйцо птицы, овощи, сливочное и рапсовое масло, мед и продукты пчеловодства.

Продукция тюменских производителей привлекает горожан хорошим качеством и свежестью. С каждым годом ассортимент и объемы данных продуктов, поставляемых в город Ханты-Мансийск, увеличиваются. В этом году в предлагаемый ассортимент включены саженцы плодовых и ягодных культур, рассада (земляника), горшечные культуры (цветы), а также сыры, изготовленные по итальянским и французским технологиям.

ИСТОЧНИК KP.RU