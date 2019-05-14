В Лангепасе разъярённая женщина зарезала сожителя

СЕГОДНЯ 09:33 2019-05-14T09:33:22+03:00

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Выяснение отношений между возлюбленными глубокой ночью закончились смертью мужчина. Женщина всадила ночь в сожителя.

По информации следственного комитета Югры, Лангепасским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Обвинение предъявлено 34-летней жительнице города Лангепас.

По версии следствия, в ночь на 13 мая в ходе бытовой ссоры женщина схватила кухонный нож и всадила его в своего сожителя. Затем вызвала «скорую». Спасти мужчину не удалось, через непродолжительное время он скончался в больнице.

По уголовному делу проводятся следственные действия. Обвиняемая признает свою вину. Она задержана и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU