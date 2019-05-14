В Лангепасе разъярённая женщина зарезала сожителя
Выяснение отношений между возлюбленными глубокой ночью закончились смертью мужчина. Женщина всадила ночь в сожителя.
По информации следственного комитета Югры, Лангепасским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Обвинение предъявлено 34-летней жительнице города Лангепас.
По версии следствия, в ночь на 13 мая в ходе бытовой ссоры женщина схватила кухонный нож и всадила его в своего сожителя. Затем вызвала «скорую». Спасти мужчину не удалось, через непродолжительное время он скончался в больнице.
По уголовному делу проводятся следственные действия. Обвиняемая признает свою вину. Она задержана и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU