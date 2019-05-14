Следователи Югорска выясняют причину зверского убийства на парковке

СЕГОДНЯ 08:55 2019-05-14T08:55:05+03:00

Следователи Югорска выясняют причину жестокого убийства на парковке. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре.

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Зверское избиение на парковке закончилось смертью для жителя Советского района. Подозреваемый задержан и находится под стражей.

По информации следственного комитета Югры, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Обвинение в совершении преступления предъявлено 29-летнему жителю Советского района.

По версии следствия, в ночь с 8 на 9 мая пьяный обвиняемый, находясь в районе парковки автотранспорта у торгового комплекса в городе Советский, в ходе конфликта с 36-летним знакомым нанес ему множественные удары по голове и телу. Очевидцы происшествия попытались помешать обвиняемому и он покинул место преступления. Потерпевший в бессознательном состоянии был доставлен в больницу, где через непродолжительное время скончался от полученных телесных повреждений.

Подписчики группы «ЧП Югорска и Советского района» в соцсети ВКонтакте сообщают, что конфликт произошёл возле «Гранда» около 4 утра 9 мая. Мужчина набросился на знакомого, сел на него и нанёс около восьми ударов по голове, черепно-мозговая травма открытая. Злоумышленника задержали в кафе «Ереван», он даже не понял что убил человека

У погибшего остались двое сыновей. Ссора произошла из-за конфликта 4-летней давности.

- Лицо парня превратилось в кровавое месиво. Осколки сломанной челюсти вместе с выбитыми зубами оказались у погибшего во рту, - описывают страшные подробности очевидцы.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU