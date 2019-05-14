В Югре началась навигация

СЕГОДНЯ 08:38 2019-05-14T08:38:24+03:00

Первые суда отправятся сегодня в Нялино, Кышик и Пырьях

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Лёд на реках Югры почти прошел, и 6 мая в Ханты-Мансийске открылась навигация рейсом в населенный пункт Выкатное.

По информации управления общественных и внешних связей города Ханты-Мансийск, на речные просторы выходит пассажирский и грузовой транспорт. Уже курсируют пассажирские суда в направлении села Кондинское, и по маршруту Ханты-Мансийск - Горноправдинск – Цингалы.

Сегодня, 14 мая, первые суда отправятся в Нялино, Кышик и Пырьях.

С 15 можно будет добраться по воде из Ханты-Мансийска до посёлка Троица, с 16 – до Урманного, Сургута и далее до Угута. В Берёзово первый метеор отчалит с речвокзала 19 мая.

Всего в этом навигационном сезоне, как и в прошлом, будут курсировать теплоходы по 40 маршрутам. По данным специалистов Северречфлота в прошлом году компания перевезла 385 тысяч пассажиров.

С полным списком навигационных маршрутов можно ознакомиться на сайте «Северречфлот».

ИСТОЧНИК KP.RU