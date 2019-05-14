Две квартирные кражи раскрыли полицейские Югры в минувшие сутки
Уголовное прошлое вновь дало о себе знать. Обе кражи произошли в квартирах разных городов.
Так, в Сургуте сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже. Ранее судимый 33-летний мужчина, находясь в квартире одного из домов по проспекту Набережный, похитил телевизор стоимостью 25 тысяч рублей. Похищенное изъято.
В Радужном в отношении 29-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Подозреваемый, находясь в квартире заявительницы, расположенной в 6 микрорайоне, похитил банковскую карту, в последствии обналичив с нее семь тысяч рублей. Также установлено, что молодой человек ранее судим.
В Югре за прошедшие сутки раскрыты четыре ранее зарегистрированные кражи.
ИСТОЧНИК KP.RU