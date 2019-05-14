СЕГОДНЯ 07:53 2019-05-14T07:53:32+03:00

В ХМАО водитель «Форда» сбил подростка и въехал в дом, где пострадала пенсионерка. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

Изменить размер текста: A A

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека произошло в посёлке Пионерский. Мужчина на иномарке «влетел» в частный дом.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, около 17:38 в поселке Пионерский Советского района 46-летний водитель, управляя автомобилем «Форд», не справился с рулевым управлением, сбил 14-летнего подростка, затем совершил наезд на дом.

В результате происшествия телесные повреждения получил подросток, а также 61-летняя женщина, находящаяся в доме.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 9713 нарушений правил дорожного движения, задержано пять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, пять – за отказ от медицинского освидетельствования и три – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. 27 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU