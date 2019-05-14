2019-05-14T07:08:09+03:00
Общество

Погода в Югре 14 мая: снег с дождём и холодный ветер

Температура воздуха понижается
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 14 мая: снег с дождём и холодный ветерПогода в Югре 14 мая: снег с дождём и холодный ветерФото: Татьяна Коркина
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Во вторник 14 мая в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, в западных районах умеренный дождь. Ветер северный 6 - 11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +5,+10 градусов, в западных районах до +15 градусов, в восточных до 0 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6 - 11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +8,+10 градусов.

В Сургуте облачная погода, небольшой мокрый снег. Ветер северный 7-15 метров в секунду. Температура воздуха днём 0, -1 градусов.

В Нижневартовске облачная погода, мокрый снег с дождём. Ветер северный 5-16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -2, +3 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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