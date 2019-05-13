2019-05-13T15:42:00+03:00
Происшествия

Сезон краж велосипедов открыт в Югре

Найти воришек удается не всегда
Алена Кульмухаметова
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Сезон краж велосипедов открыт в ЮгреСезон краж велосипедов открыт в ЮгреФото: Татьяна Коркина
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Накануне в дежурную часть полиции «Ханты-Мансийска» обратился 17-летний студент одного из учебных заведений города с заявлением о краже велосипеда.

Молодой человек пояснил, что велосипед марки «Actico Hardy» он хранил в подъезде дома по месту жительства. Двухколесный транспорт не был оборудован противоугонными средствами безопасности, поэтому злоумышленнику не составило особого труда его похитить.

Также беспечно к сохранности своего имущества отнесся и 15-летний подросток: из подъезда многоквартирного дома злоумышленники похитили велосипед марки «BMX».

Общий ущерб от противоправных действий составил более 20 000 рублей.

Стражи порядка просят владельцев велосипедов принять меры к сохранности велосипедов, колясок, самокатов и скутеров. Данный транспорт необходимо хранить в местах, недоступных для посторонних лиц, а также оборудовать специальными противоугонными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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