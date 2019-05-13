2019-05-13T15:17:18+03:00
Общество

Погорельцев из Нефтеюганска расселят до конца недели

Также им окажут финансовую помощь
Алена Кульмухаметова
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Погорельцев из Нефтеюганска расселят до конца недели. Фото с сайта администрации города НефтеюганскПогорельцев из Нефтеюганска расселят до конца недели. Фото с сайта администрации города Нефтеюганск
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Жильцов пострадавших от пожара, который произошел 11 мая по адресу 5 микрорайон дом 40 дом, расселят до конца этой недели. Об этом сообщили в администрации города.

На сегодняшний день документы вместе с заявлениями о предоставлении жилья из маневренного фонда подали уже восемь семей, еще две должны подать сегодня. Одна семья от помощи в расселении отказалась.

На этой неделе в администрации пройдет совещание, в ходе которого будет решен вопрос о предоставлении временного жилья в 17-ом микрорайоне.

Погорельцы могут получить и финансовую помощь, для этого необходимо подать заявление в Управление социальной защиты населения.

Напомним, пожар в доме №40, расположенном в микрорайоне №5, произошел 11 мая. По предварительным данным, возгорание случилось из-за неправильного обращения с газовым оборудованием. В результате пожара пострадало девять семей - это 30 человек, шестеро из которых дети 2002,2009,2003 и 2017 годов рождения. На пожаре погибла женщина 1947 года рождения, проживающая на втором этаже, где находился очаг возгорания.

По информации МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу, 19:32 10 мая поступило сообщение о возгорании жилого дома в городе Советский, улица Киевская. Прибывшие на место пожарные спасли шесть человек, которые не могли самостоятельно покинуть полыхающий дом, и эвакуировали 24 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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