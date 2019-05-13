СЕГОДНЯ 14:58 2019-05-13T14:58:14+03:00

В Кондинском районе со «спайсом» задержали мужчину. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Наркотики он купил в Урае

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В посёлке Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры оперативники задержан автомобиль под управлением 42-летнего местного жителя.

Водитель остановился и, выходя из автомобиля, попытался избавиться от маленького фольгированного свертка, в котором находилось неизвестное вещество. В результате химической экспертизы установлено, что изъятое является «спайсом» весом порядка одного грамма.

Со слов подозреваемого наркотики он приобрел в соседнем городе Урае через закладку.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU