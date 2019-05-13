В Кондинском районе со «спайсом» задержали мужчину
В посёлке Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры оперативники задержан автомобиль под управлением 42-летнего местного жителя.
Водитель остановился и, выходя из автомобиля, попытался избавиться от маленького фольгированного свертка, в котором находилось неизвестное вещество. В результате химической экспертизы установлено, что изъятое является «спайсом» весом порядка одного грамма.
Со слов подозреваемого наркотики он приобрел в соседнем городе Урае через закладку.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств».
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU