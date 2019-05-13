2019-05-13T14:58:14+03:00
Происшествия

В Кондинском районе со «спайсом» задержали мужчину

Наркотики он купил в Урае
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Кондинском районе со «спайсом» задержали мужчину. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреВ Кондинском районе со «спайсом» задержали мужчину. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
Изменить размер текста:

В посёлке Междуреченский Кондинского района ХМАО-Югры оперативники задержан автомобиль под управлением 42-летнего местного жителя.

Водитель остановился и, выходя из автомобиля, попытался избавиться от маленького фольгированного свертка, в котором находилось неизвестное вещество. В результате химической экспертизы установлено, что изъятое является «спайсом» весом порядка одного грамма.

Со слов подозреваемого наркотики он приобрел в соседнем городе Урае через закладку.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погорельцев из Нефтеюганска расселят до конца недели
За выходные в Югре зарегистрировано 99 пожаров
В Пыть-Яхе женщина взяла с полки понравившийся алкоголь и ушла не заплатив
Турнир по компьютерному «Югра Опен» состоится в Ханты-Мансийске
В Сургуте с партией наркотиков задержан украинец
Югорский капитальный фонд предложил рассрочки должникам
В Сургуте в бассейне утонул водолаз
В Ханты-Мансийске власти ведут борьбу с двухэтажными гаражами
При попытках продать платье двадцатилетняя югорчанка лишилась 700 тысяч рублей
В Пыть-Яхе уволили депутатов с поддельными дипломами об образовании
Обь в районе Нижневартовска за сутки «подросла» на шесть сантиметров
В Нягани совместное селфи мальчишек выдало вора
За минувшие выходные на дорогах Югры погибли два человека
В Сургуте полицейские пытались сорвать участие подростков в «Бессмертном полку»
Югра представила в Китае опыт в лечении сердечно-сосудистых заболеваниях
Продавец из Сургута пойдёт по суд за продажу алкоголя детям
Погода в Югре 13 мая: прохладно и небольшой дождь
В Сургутском районе движение по понтонному мосту через реку Лямин восстановлено