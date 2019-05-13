СЕГОДНЯ 14:37 2019-05-13T14:37:40+03:00

За выходные в Югре зарегистрировано 99 пожаров. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

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На территории Ханты-Мансийского округа с 6 по 12 мая произошло 99 пожаров. Спасено материальных ценностей на сумму более 31 миллиона рублей. Травмы получили два человека, один погиб.

Об этом сообщает МЧС России по ХМАО-Югре, объектами возгораний в большинстве случаев стали хозяйственные постройки, здания жилого сектора, автомобили, бани и дачи. Основные причины бытовых пожаров - нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования, неосторожное обращение с огнем. От огня пострадали 15 автомобилей и 40 строений. 20 пожаров связаны с возгоранием мусора из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе в многоквартирных жилых домах, 36 – с возгоранием сухой травы.

Так, самый большой пожар произошел в Нефтеюганске. Там 11 мая сгорел жилой двухэтажный дом в пятом микрорайоне. Пожарные провели эвакуацию людей. Погибших нет, пострадала одна женщина. Она получила ожоги кистей, но от госпитализации она отказалась, ей была оказана помощь на месте.

Причина возгорания – неосторожное обращение с бытовым газом. На момент пожара в доме было заселено 14 квартир из 16, в которых проживало около 35 человек.

Еще один пожар в жилом многоквартирном двухэтажном доме зарегистрирован 10 мая в городе Советский, улица Киевская. Прибывшие на место пожарные спасли шесть человек, которые не могли самостоятельно покинуть полыхающий дом, и эвакуировали 24 человека. К сожалению, в огне погибла пенсионерка.

ИСТОЧНИК KP.RU