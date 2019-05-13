СЕГОДНЯ 11:55 2019-05-13T11:55:53+03:00

В Сургуте с партией наркотиков задержан украинец. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Заработать на распространении наркотиков решил 25-летний гражданин Украины. Для это мужчина прибыл в Сургут.

Накануне прокурор Сургута утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иностранца. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере, совершенном с использованием сети Интернет группой лиц по предварительному сговору.

Согласно материалам дела через тайники-закладки приобрел запрещенные средства, которые расфасовал в 398 полимерных пакетов для последующей их реализации.

Довести преступный умысел до конца злоумышленник не смог, так как был задержан сотрудниками полиции. Из незаконного оборота изъято 339 граммов синтетических наркотиков

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Украинцу грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU