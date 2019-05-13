2019-05-13T11:55:53+03:00
Происшествия

В Сургуте с партией наркотиков задержан украинец

Молодому иностранцу грозит 15 лет тюрьмы
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Сургуте с партией наркотиков задержан украинец. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Сургуте с партией наркотиков задержан украинец. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

Заработать на распространении наркотиков решил 25-летний гражданин Украины. Для это мужчина прибыл в Сургут.

Накануне прокурор Сургута утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иностранца. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере, совершенном с использованием сети Интернет группой лиц по предварительному сговору.

Согласно материалам дела через тайники-закладки приобрел запрещенные средства, которые расфасовал в 398 полимерных пакетов для последующей их реализации.

Довести преступный умысел до конца злоумышленник не смог, так как был задержан сотрудниками полиции. Из незаконного оборота изъято 339 граммов синтетических наркотиков

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Украинцу грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погорельцев из Нефтеюганска расселят до конца недели
В Кондинском районе со «спайсом» задержали мужчину
За выходные в Югре зарегистрировано 99 пожаров
В Пыть-Яхе женщина взяла с полки понравившийся алкоголь и ушла не заплатив
Турнир по компьютерному «Югра Опен» состоится в Ханты-Мансийске
Югорский капитальный фонд предложил рассрочки должникам
В Сургуте в бассейне утонул водолаз
В Ханты-Мансийске власти ведут борьбу с двухэтажными гаражами
При попытках продать платье двадцатилетняя югорчанка лишилась 700 тысяч рублей
В Пыть-Яхе уволили депутатов с поддельными дипломами об образовании
Обь в районе Нижневартовска за сутки «подросла» на шесть сантиметров
В Нягани совместное селфи мальчишек выдало вора
За минувшие выходные на дорогах Югры погибли два человека
В Сургуте полицейские пытались сорвать участие подростков в «Бессмертном полку»
Югра представила в Китае опыт в лечении сердечно-сосудистых заболеваниях
Продавец из Сургута пойдёт по суд за продажу алкоголя детям
Погода в Югре 13 мая: прохладно и небольшой дождь
В Сургутском районе движение по понтонному мосту через реку Лямин восстановлено