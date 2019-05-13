2019-05-13T11:37:00+03:00
Общество

Югорский капитальный фонд предложил рассрочки должникам

Для этого нужно выплатить все пени
Алена Кульмухаметова
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Югорский капитальный фонд предложил рассрочки должникамЮгорский капитальный фонд предложил рассрочки должникамФото: Татьяна Коркина
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Югорский фонд капитального ремонта пересмотрел условия получения рассрочки собственниками, имеющими большие долги за капремонт. Ранее для получения рассрочки было необходимо оплатить не менее 30 процентов от суммы задолженности по взносам на капитальный ремонт на дату обращения в фонд и 100 процентов начисленных пеней.

По информации фонда, теперь же для заключения соглашения о погашении задолженности, необходимо оплатить только 100 процентов пеней и обратиться в Югорский фонд капитального ремонта с письменным заявлением.

При этом отметим. Что фонд регулярно сообщают о высокой собираемости взносов. В некоторых муниципалитетах Югры она превышает 100 процентов, что вызывает недоумение у югорчан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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