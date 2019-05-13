В Сургуте в бассейне утонул водолаз

СЕГОДНЯ 11:19 2019-05-13T11:19:49+03:00

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Нелепая и жуткая смерть произошла накануне в бассейне «Олимп» в Сургуте. Во время технических работ погиб водолаз.

Первая информация об этом появилась в соцсети Вконтакте в группе «О, Сургут» 12 мая вечером. Известно, что 37-летний водолаз является сотрудником «Олимпа». Мужчина около восьми часов вечера он нырнул на глубину вместе с баллонами в которых находился кислород.

По предварительной информации, мужчина собирался произвести технические работы, когда оборудование вышло из строя. Его притянуло ко дну, подняться на поверхность он не смог из-за тяжести снаряжения. Кислород в баллонах закончился и мужчина потерял сознание. Сотрудники бассейна подняли мужчину и вызвали «скорую». В течение сорока минут его пытались реанимировать медики. В больницу он был доставлен в крайне тяжёлом состоянии. По некоторым данным под водой без доступа к кислороду он провёл не меньше 15 минут.

Сегодня стало известно, что водолаз скончался в Сургутской окружной клинической больнице По факту смерти человека Следственный комитет уже начал проверку. Следователи опрашивают руководство и работников спорткомплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU