2019-05-13T10:58:40+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске власти ведут борьбу с двухэтажными гаражами

Мансарды придётся снести в любом случае
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске власти ведут борьбу с двухэтажными гаражами. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске власти ведут борьбу с двухэтажными гаражами. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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«Продам благоустроенный гараж с ремонтом и возможностью проживания» – еще лет десять назад такие объявления в окружном центре можно было встретить довольно часто. Часто югорчане надстраивали вторые этажи целенаправленно, чтобы решить личную проблему жилья или получить дополнительный доход от сдачи объекта.

Администрации Ханты-Мансийска ведёт борьбу с такими постройками. Горожан призывают соблюдать Правила землепользования и застройки города. В городе допускается возведение гаражных боксов высотой не более трех метров и не выше одного этажа, соответственно, все не отвечающие нормативам строения являются незаконными.

Только за последние три года вынесено более 70 положительных судебных решений по искам администрации города о сносе самовольно возведенных гаражей и о признании реконструкции гаражей, имеющих вторые этажи, незаконной. Собственников, пристроивших мансарды к объектам недвижимости, обязали привести их в прежнее состояние и снести незаконную надстройку.

Отметим, что проживание двухэтажных гаражах зачастую оказывалось не самым комфортным, при надстройке нередко нарушались нормы пожарной безопасности. По статистике именно количество возгораний в гаражах за последние два года увеличилось вдвое.

Как отмечают сегодня в Управлении муниципального контроля Ханты-Мансийска, новых случаев незаконного возведения надстроек над гаражами в столице Югры становится меньше, но пока менталитет горожан полностью изменить не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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