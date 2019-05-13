В Ханты-Мансийске власти ведут борьбу с двухэтажными гаражами
«Продам благоустроенный гараж с ремонтом и возможностью проживания» – еще лет десять назад такие объявления в окружном центре можно было встретить довольно часто. Часто югорчане надстраивали вторые этажи целенаправленно, чтобы решить личную проблему жилья или получить дополнительный доход от сдачи объекта.
Администрации Ханты-Мансийска ведёт борьбу с такими постройками. Горожан призывают соблюдать Правила землепользования и застройки города. В городе допускается возведение гаражных боксов высотой не более трех метров и не выше одного этажа, соответственно, все не отвечающие нормативам строения являются незаконными.
Только за последние три года вынесено более 70 положительных судебных решений по искам администрации города о сносе самовольно возведенных гаражей и о признании реконструкции гаражей, имеющих вторые этажи, незаконной. Собственников, пристроивших мансарды к объектам недвижимости, обязали привести их в прежнее состояние и снести незаконную надстройку.
Отметим, что проживание двухэтажных гаражах зачастую оказывалось не самым комфортным, при надстройке нередко нарушались нормы пожарной безопасности. По статистике именно количество возгораний в гаражах за последние два года увеличилось вдвое.
Как отмечают сегодня в Управлении муниципального контроля Ханты-Мансийска, новых случаев незаконного возведения надстроек над гаражами в столице Югры становится меньше, но пока менталитет горожан полностью изменить не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU