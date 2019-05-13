СЕГОДНЯ 10:45 2019-05-13T10:45:37+03:00

При попытках продать платье двадцатилетняя югорчанка лишилась 700 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.com

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Назвала все данныемошеннику юная жительница Югры и облегчила свой кошёлек сразу на 700 тысяч рублей. Преступник воспользовался старой схемой обмана доверчивых граждан.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, 20-летняя жительница Ханты-Мансийска продавала платье, разместив объявление на сайте бесплатных объявлений «Авито». Вскоре ей позвонил неизвестный и предложил внести предоплату за товар. Девушка сообщила злоумышленнику номер банковской карты и код доступа, пришедший в СМС-сообщении на телефон заявительницы. В результате югорчанка лишилась более 700 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Идёт поиск лиц, причастных к этому преступлению.

ИСТОЧНИК KP.RU