При попытках продать платье двадцатилетняя югорчанка лишилась 700 тысяч рублей
Назвала все данныемошеннику юная жительница Югры и облегчила свой кошёлек сразу на 700 тысяч рублей. Преступник воспользовался старой схемой обмана доверчивых граждан.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, 20-летняя жительница Ханты-Мансийска продавала платье, разместив объявление на сайте бесплатных объявлений «Авито». Вскоре ей позвонил неизвестный и предложил внести предоплату за товар. Девушка сообщила злоумышленнику номер банковской карты и код доступа, пришедший в СМС-сообщении на телефон заявительницы. В результате югорчанка лишилась более 700 000 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Идёт поиск лиц, причастных к этому преступлению.
ИСТОЧНИК KP.RU