СЕГОДНЯ 10:00 2019-05-13T10:00:22+03:00

В Пыть-Яхе уволили депутатов с поддельными дипломами об образовании. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Прокуратура города Пыть-Ях проверила исполнение федерального законодательства при назначении на должность директора Горнолыжной базы «Северное сияние» и заместителя директора по развитию производства управления городского хозяйства Пыть-Яха, являющихся депутатами городской Думы.

Установлено, что директором автономного учреждения в личное дело представлен диплом о высшем образовании, полученный в 2003 году в городе Тюмень по специальности «государственное и муниципальное управление».

Несмотря на то, что директор обучался по данной специальности с прохождением сокращенной образовательной программы, им был представлен диплом о высшем образовании одного из Пермских университетов, который ему никогда не выдавался.

Аналогичные факты получения двух высших образований по сокращенной форме на основании подложных документов установлены при проверке дипломов, полученных заместителем директора управления городского хозяйства в 2002 и 2010 годах в Тюмени.

Прокурор на имя главы Пыть-Яха и директора муниципального учреждения внес представления, которые рассмотрены и удовлетворены, указанные должностные лица уволены.

ИСТОЧНИК KP.RU